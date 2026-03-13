Протаранивший синагогу в пригороде Детройта был застрелен охраной

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Врезавшийся на автомобиле в синагогу в американском штате Мичиган мужчина был застрелен службой безопасности, пишет Associated Press.

Гибель злоумышленника, который протаранил синагогу в городе Уэст-Блумфилд в пригороде Детройта, подтвердил шериф округа Окленд Майкл Бушар, сообщает CNN. По словам шерифа, в результате наезда пострадал один из охранников.

Спасатели обнаружили внутри автомобиля большое количество взрывчатки, говорится в публикации телеканала.

Министерство внутренней безопасности США идентифицировало подозреваемого как Аймана Мохамада Газали, родившегося в Ливане и получившего американское гражданство в 2016 году.

Нападение произошло около 12:30 четверга (19:30 по московскому времени). Американские СМИ распространили видео, на которых видны клубы дыма, поднимающиеся над синагогой.

