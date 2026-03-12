Поиск

Италия высвободит около 10 млн баррелей из стратегических запасов нефти

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Италия высвободит около 9,9 млн баррелей нефти из стратегических запасов в рамках усилий, прилагаемых странами-членами международного энергетического агентства (МЭА) для преодоления нынешнего энергетического кризиса, сообщает итальянское министерство окружающей среды и энергетической безопасности.

"Италия примет участие в скоординированном высвобождении части своих стратегических запасов нефти (...) Предполагаемый объем составит 9 млн 966 тыс. баррелей, что соответствует примерно 2,5% от общего количества нефти, предоставляемой странами МЭА для преодоления текущего нефтяного кризиса", - говорится в заявлении министерства.

В сообщении уточняется, что планируемый объем высвободят в ближайшие недели, и он составит около 13,5% от общих запасов Италии.

Италия МЭА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кувейте сообщили об обстреле ракетами и беспилотниками

 В Кувейте сообщили об обстреле ракетами и беспилотниками

НАТО перебросила часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток

ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей в центре Бейрута перед ударом по объекту "Хезболлы"

 ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей в центре Бейрута перед ударом по объекту "Хезболлы"

Синод РПЦ учредил православный приход в Абу-Даби

 Синод РПЦ учредил православный приход в Абу-Даби

Fitch повысило прогноз цены Brent в 2026 году до $70 за баррель

Верховный лидер Ирана пообещал оставить в силе блокаду Ормузского пролива

 Верховный лидер Ирана пообещал оставить в силе блокаду Ормузского пролива

Трамп ожидает хорошей прибыли для США от высоких цен на нефть
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8639 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 679 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });