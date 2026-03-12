Евросоюз обеспокоен напряженной обстановкой в Ливане

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ливан рискует стать еще одним фронтом в войне с Ираном, для урегулирования необходим дипломатический диалог, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы европейской дипломатии Каи Каллас.

"Решение "Хезболлы" атаковать Израиль, чтобы поддержать Иран, ставит под угрозу весь регион и вновь расширяет смертоносный характер ситуации на местах", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в четверг.

По его словам, движение "Хезболла" должно разоружиться и прекратить все действия против Израиля. В то же время, по оценке Брюсселя, ответ Израиля на атаки боевиков шиитского движения был чрезмерно жестким. Такое развитие ситуации вызывает массовые перемещения населения и еще больше дестабилизирует и без того напряженную обстановку.

"Возврат к прекращению огня и дипломатическому диалогу предоставит наилучший шанс избежать погружения Ливана в хаос", - продолжил аль-Ануни.

Он также выразил поддержку Евросоюза миротворцам ООН, отмечая, что их безопасность должна быть гарантирована.

Представитель ЕВС напомнил, что ЕС оказал Ливану гуманитарную помощь на 100 млн евро. На днях было поставлено более 40 тонн гуманитарного груза, и в ближайшее время будут организованы другие рейсы в помощь населению страны.