Поиск

Евросоюз обеспокоен напряженной обстановкой в Ливане

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ливан рискует стать еще одним фронтом в войне с Ираном, для урегулирования необходим дипломатический диалог, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы европейской дипломатии Каи Каллас.

В миреWP сообщила об отвергнутом Израилем предложении Ливана о переговорахЧитать подробнее

"Решение "Хезболлы" атаковать Израиль, чтобы поддержать Иран, ставит под угрозу весь регион и вновь расширяет смертоносный характер ситуации на местах", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в четверг.

По его словам, движение "Хезболла" должно разоружиться и прекратить все действия против Израиля. В то же время, по оценке Брюсселя, ответ Израиля на атаки боевиков шиитского движения был чрезмерно жестким. Такое развитие ситуации вызывает массовые перемещения населения и еще больше дестабилизирует и без того напряженную обстановку.

В миреЧисло жертв израильских атак в Ливане приближается к 700Читать подробнее

"Возврат к прекращению огня и дипломатическому диалогу предоставит наилучший шанс избежать погружения Ливана в хаос", - продолжил аль-Ануни.

Он также выразил поддержку Евросоюза миротворцам ООН, отмечая, что их безопасность должна быть гарантирована.

Представитель ЕВС напомнил, что ЕС оказал Ливану гуманитарную помощь на 100 млн евро. На днях было поставлено более 40 тонн гуманитарного груза, и в ближайшее время будут организованы другие рейсы в помощь населению страны.

Евросоюз Ливан Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кувейте сообщили об обстреле ракетами и беспилотниками

 В Кувейте сообщили об обстреле ракетами и беспилотниками

НАТО перебросила часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток

ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей в центре Бейрута перед ударом по объекту "Хезболлы"

 ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей в центре Бейрута перед ударом по объекту "Хезболлы"

Синод РПЦ учредил православный приход в Абу-Даби

 Синод РПЦ учредил православный приход в Абу-Даби

Fitch повысило прогноз цены Brent в 2026 году до $70 за баррель

Верховный лидер Ирана пообещал оставить в силе блокаду Ормузского пролива

 Верховный лидер Ирана пообещал оставить в силе блокаду Ормузского пролива

Трамп ожидает хорошей прибыли для США от высоких цен на нефть
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8639 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 679 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });