Саммит ЕС в четверг обсудит ситуацию вокруг Ирана и украинский вопрос

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Саммит ЕС, который соберется в Брюсселе 19 марта, включит в свою повестку ситуацию вокруг Ирана, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта в письме-приглашении на встречу в верхах лидерам стран Евросоюза.

"Военная эскалация на Ближнем Востоке вызывает глобальную нестабильность, и ее негативные последствия уже ощущаются в Европе. Поэтому мы обсудим ситуацию в Иране и регионе, а также наши ответные меры на ее геополитические и экономические последствия, в том числе в отношении цен на энергоносители и энергетической безопасности", - написал Кошта в своем письме, опубликованном накануне.

Он отметил, что, работая вместе над преодолением этого кризиса, руководители государств-членов ЕС также должны уделять особое внимание стратегической программе повышения конкурентоспособности, которая в нынешних обстоятельствах становится все более актуальной.

Кошта объявил о разработке программы "Одна Европа, один рынок", цель которой - усиление европейской конкурентоспособности, расширение стратегической автономии ЕС и укрепление основ социальной модели Евросоюза.

В этом контексте, считает глава Евросовета, решающее значение будет иметь долгосрочный финансовый план (бюджет ЕС) на 2028-2034 годы. "Я хотел бы, чтобы мы обсудили вклад нового долгосрочного бюджета ЕС в нашу программу повышения конкурентоспособности, поскольку он станет основным инструментом, имеющимся в нашем распоряжении для совместных стратегических действий", - предложил Кошта.

Главы государств и правительств стран ЕС обсудят Украину, написал председатель Евросовета. "Усиление давления на Россию (...) остается крайне важным", - подчеркнул он.

Дискуссии участников встречи будут также посвящены ситуации в Ливане, в Газе и на Западном берегу реки Иордан. Кошта сообщил, что пригласил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на рабочий обед лидеров ЕС, "чтобы обсудить ухудшение международной обстановки и то, как Европейский союз, работая со своими партнерами, может действовать в защиту многосторонности".

Еще один важный, по оценке Кошты, пункт повестки - текущие усилия по повышению обороноспособности. "Нынешний геополитический контекст еще раз демонстрирует, насколько они неотложны. Нам необходимо продолжать добиваться быстрого прогресса в укреплении европейской обороны, в том числе в ее промышленном измерении, как фундаментального компонента стратегической автономии Европы", - написал глава Евросовета.

Он также запланировал рассмотреть итог работы в области миграции. "Это остается политическим приоритетом для всех нас, и ухудшение ситуации на Ближнем Востоке напоминает нам о необходимости продвижения нашей программы по вопросам убежища и миграции", - заявил Кошта.

