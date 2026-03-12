Поиск

ЕС приветствовал резолюцию Совбеза ООН по Ирану

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) распространил в четверг заявление, в котором приветствуется принятая Совбезом ООН резолюция по ситуации вокруг Ирана.

"ЕС приветствует принятие резолюции 2817 Совета Безопасности ООН, представленной Королевством Бахрейн от имени государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) - Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов - и Иордании", - говорится в документе.

В нем отмечается, что ЕС солидарен с "решительной поддержкой Советом Безопасности ООН территориальной целостности, суверенитета и политической независимости стран ССАГПЗ и Иордании, самым решительным образом осуждая нападения Ирана на их территории".

"Эти атаки, направленные против гражданских объектов и критически важной гражданской инфраструктуры, представляют собой нарушение международного права и серьезную угрозу международному миру и безопасности. ЕС вновь призывает Иран немедленно прекратить свои атаки", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

По его словам, "безопасность и стабильность в регионе Персидского залива, а также свобода судоходства в Ормузском проливе являются основополагающими столпами стабильности мировой экономики, неразрывно связанными с европейской и глобальной безопасностью".

ЕС пообещал продолжать свои дипломатические усилия "по деэскалации ситуации и достижению прочного решения, обеспечивающего мир и стабильность в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом".

