Иран считает своим правом обеспечивать безопасность в Ормузском проливе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Тегеран вправе обеспечивать безопасность и сохранять мир в Ормузском проливе, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

"Мы не собираемся закрывать Ормузский пролив, но нашим неотъемлемым правом является сохранение мира и безопасности на этом водном пути", - заявил Иравани журналистам в ООН.

Он отметил, что Иран по-прежнему поддерживает свободу судоходства и обвинил США в сложившейся в проливе ситуации.

"Нынешняя ситуация в регионе, в том числе и в Ормузском проливе, сложилась не в результате осуществления Ираном своего законного права на самооборону. Скорее, это прямое следствие дестабилизирующих действий Соединенных Штатов, начавших агрессию против Ирана и подрывающих региональную безопасность", - подчеркнул Иравани.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жесткими мерами, в случае минирования Ормузского пролива. По словам Трампа, американские военные уничтожили более 10 судов, которые могли задействовать при минировании.

В четверг верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что иранские власти не будут снимать блокаду Ормузского пролива.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.