У Штатов нет доказательств российской помощи Ирану

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - У США нет никаких доказательств того, что Россия оказывает поддержку Ирану, заявил американский постпред при ООН Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

"Нет никаких признаков того, что мы можем публично говорить о том, что русские сотрудничают с иранцами", - сказал Уитакер.

Он добавил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил ему, что "представители России уверяли его, что не оказывают поддержку Ирану".

"Но даже если это так, это, безусловно, не поможет (Ирану - ИФ)", - заключил Уитакер.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля после безрезультатных трёхсторонних переговоров по атомной тематике между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Омана.