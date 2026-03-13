Поиск

Страны Персидского залива потеряли $15 млрд экспортных доходов с начала войны в регионе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Нефтедобывающие страны Персидского залива потеряли порядка $15,1 млрд экспортных доходов с начала военного конфликта на Ближнем Востоке из-за перекрытия Ормузского пролива, в результате которого поставки миллионов баррелей нефти оказались заблокированными, пишет газета Financial Times.

Согласно данным аналитической компании Kpler, основанных на средних ценах и объемах 2025 года, в обычное время через пролив ежедневно поставляются нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ общей стоимостью порядка $1,2 млрд. С момента начала США и Израилем ударов по Ирану 28 февраля проход танкеров через Ормузский пролив фактически остановился.

На долю экспорта нефти приходится наибольшая часть недополученных ближневосточными странами доходов - порядка 71%.

Государства региона в значительной мере зависят от продажи энергоресурсов для финансирования бюджетов, отмечает FT.

По оценкам Wood Mackenzie, Саудовская Аравия потеряла $4,5 млрд экспортных доходов с начала ближневосточной войны - больше остальных, несмотря на то, что страна перенаправляет часть поставок сырья в порт Янбу на Красном море.

Ирак в этой ситуации является одной из наиболее уязвимых стран, поскольку около 90% доходов госбюджета формируется за счет нефтяного сектора, отмечает экономист Wood Mackenzie Питер Мартин.

"Кувейт и Ирак также подвержены существенным рискам, однако обе страны могут использовать крупные суверенные фонды, чтобы смягчить экономические последствия в краткосрочной перспективе", - говорит эксперт.

Катарская госкомпания QatarEnergy недополучила порядка $571 млн выручки после приостановки производства 2 марта, показывают оценки Wood Mackenzie.

По данным Kpler, в настоящее время в районе Ормузского пролива заблокированными остаются партии нефти, нефтепродуктов и СПГ общей стоимостью не менее $10,7 млрд.

Хроника 28 февраля – 13 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив Персидский залив Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Таиланд готовится начать переговоры по покупке нефти РФ

 Таиланд готовится начать переговоры по покупке нефти РФ

Цена нефти Brent немного снизилась до $100,35 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 13 марта

Около 30 человек ранены после атаки Ирана на север Израиля

Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

 Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

Вертолет ВМС США поразил иранское судно, приблизившееся к американскому авианосцу

Глава Минфина США назвал разрешение продавать нефть из РФ краткосрочной мерой

Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

 Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

В США заявили, что начнут сопровождать суда через Ормузский пролив, когда это станет возможным

Командование США сообщило о крушении самолета-заправщика в Ираке

 Командование США сообщило о крушении самолета-заправщика в Ираке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 694 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8639 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });