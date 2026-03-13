Страны Персидского залива потеряли $15 млрд экспортных доходов с начала войны в регионе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Нефтедобывающие страны Персидского залива потеряли порядка $15,1 млрд экспортных доходов с начала военного конфликта на Ближнем Востоке из-за перекрытия Ормузского пролива, в результате которого поставки миллионов баррелей нефти оказались заблокированными, пишет газета Financial Times.

Согласно данным аналитической компании Kpler, основанных на средних ценах и объемах 2025 года, в обычное время через пролив ежедневно поставляются нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ общей стоимостью порядка $1,2 млрд. С момента начала США и Израилем ударов по Ирану 28 февраля проход танкеров через Ормузский пролив фактически остановился.

На долю экспорта нефти приходится наибольшая часть недополученных ближневосточными странами доходов - порядка 71%.

Государства региона в значительной мере зависят от продажи энергоресурсов для финансирования бюджетов, отмечает FT.

По оценкам Wood Mackenzie, Саудовская Аравия потеряла $4,5 млрд экспортных доходов с начала ближневосточной войны - больше остальных, несмотря на то, что страна перенаправляет часть поставок сырья в порт Янбу на Красном море.

Ирак в этой ситуации является одной из наиболее уязвимых стран, поскольку около 90% доходов госбюджета формируется за счет нефтяного сектора, отмечает экономист Wood Mackenzie Питер Мартин.

"Кувейт и Ирак также подвержены существенным рискам, однако обе страны могут использовать крупные суверенные фонды, чтобы смягчить экономические последствия в краткосрочной перспективе", - говорит эксперт.

Катарская госкомпания QatarEnergy недополучила порядка $571 млн выручки после приостановки производства 2 марта, показывают оценки Wood Mackenzie.

По данным Kpler, в настоящее время в районе Ормузского пролива заблокированными остаются партии нефти, нефтепродуктов и СПГ общей стоимостью не менее $10,7 млрд.