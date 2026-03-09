Силы НАТО сбили выпущенную из Ирана баллистическую ракету над Турцией

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - ВВС и ПРО НАТО в понедельник уничтожили ракету, которую выпустили из Ирана в сторону Турции, сообщает Anadolu со ссылкой на турецкое Минобороны.

По данным агентства, перехват ракеты произошел над провинцией Газиантеп на юго-востоке Турции.

"Часть фрагментов боеприпаса упала на пустынной местности в провинции Газиантеп. В результате инцидента погибших или раненых нет", - цитирует Anadolu выдержки из заявления министерства.

Согласно ему, Турция желает добрососедских отношений с другими странами, однако Анкара будет решительно принимать меры против каких-либо угроз в адрес территории и воздушного пространства страны.

4 марта также сообщалось, что силы НАТО перехватили баллистическую ракету, летевшую в сторону Турции из Ирана. Впоследствии глава управления по связям при администрации президента Турции Бурханеттин Дуран опубликовал заявление, согласно которому Турция примет все необходимые меры для защиты своей территории и воздушного пространства.