Поиск

Силы НАТО сбили выпущенную из Ирана баллистическую ракету над Турцией

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - ВВС и ПРО НАТО в понедельник уничтожили ракету, которую выпустили из Ирана в сторону Турции, сообщает Anadolu со ссылкой на турецкое Минобороны.

По данным агентства, перехват ракеты произошел над провинцией Газиантеп на юго-востоке Турции.

"Часть фрагментов боеприпаса упала на пустынной местности в провинции Газиантеп. В результате инцидента погибших или раненых нет", - цитирует Anadolu выдержки из заявления министерства.

Согласно ему, Турция желает добрососедских отношений с другими странами, однако Анкара будет решительно принимать меры против каких-либо угроз в адрес территории и воздушного пространства страны.

4 марта также сообщалось, что силы НАТО перехватили баллистическую ракету, летевшую в сторону Турции из Ирана. Впоследствии глава управления по связям при администрации президента Турции Бурханеттин Дуран опубликовал заявление, согласно которому Турция примет все необходимые меры для защиты своей территории и воздушного пространства.

Хроника 28 февраля – 09 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Турция Иран НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные ОАЭ сообщили о перехвате более 25 ракет и дронов

СМИ сообщили, что Иран продолжает отправлять крупные партии нефти через Ормузский пролив

 СМИ сообщили, что Иран продолжает отправлять крупные партии нефти через Ормузский пролив

Премьер Венгрии созывает экстренное совещание кабмина из-за ситуации в энергетике

Венгрия призвала ЕС отменить эмбарго на импорт газа и нефти из РФ

 Венгрия призвала ЕС отменить эмбарго на импорт газа и нефти из РФ

В Тегеране заявили, что Иран не наносил удары по Турции, Азербайджану и Кипру

Путин поздравил Моджтабу Хаменеи в связи с его избранием Верховным руководителем Ирана

В Пентагоне заявили, что США еще не начинали настоящую кампанию против Ирана

Взрыв произошел возле синагоги в бельгийском городе Льеж

"Росатом" готов эвакуировать в ближайшее время часть сотрудников и их семьи с АЭС "Бушер"

Новая группа пятен обнаружена на видимой стороне Солнца

 Новая группа пятен обнаружена на видимой стороне Солнца
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 541 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8602 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });