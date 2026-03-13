Четыре человека погибли в Ираке при крушении американского самолета-заправщика

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США заявило в пятницу, что четверо из шести членов экипажа погибли при крушении американского самолета-заправщика KC-135 на западе Ирака.

Об этом говорится в сообщении командования в соцсети X.

Поисково-спасательная операция продолжается. Обстоятельства инцидента расследуются.

Ранее командование сообщило, что самолет, принимавший участие в операции против Ирана, не был сбит. Заправщик, как говорилось в заявлении, рухнул на западе Ирака "в результате инцидента с участием другого самолета". При этом второй самолет после инцидента смог совершить посадку.