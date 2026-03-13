Заправщик ВВС США разбился в Ираке после столкновения в небе с аналогичным самолетом

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американский самолет-заправщик KC-135, потерпевший крушение в Ираке, столкнулся в небе с аналогичным самолетом ВВС США, сообщила газета The Washington Post и телеканал CBS News.

По данным авиационного ресурса Flightradar24, второй KC-135, подав сигнал чрезвычайной ситуации на борту, смог приземлиться в пункте своего базирования в аэропорту Бэн-Гурион в Тель-Авиве. Согласно израильским снимкам, появившимся в соцсети Х, у самолета поврежден киль.

Тем временем в районе крушения ведется поисково-спасательная операция. Экипаж самолета должен состоять минимум из трех летчиков. Их судьба пока неизвестна.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что "получило информацию о потере самолета-заправщика KC-135".

В командовании подчеркнули, что самолет, принимавший участие в операции против Ирана, не был сбит. Заправщик, как говорится в заявлении, рухнул на западе Ирака "в результате инцидента с участием другого самолета", тип которого не указывался. При этом второй самолет после инцидента смог совершить посадку, отметили в CENTCOM.