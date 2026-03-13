В Литве воинский контингент Германии увеличился до 1700 человек

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Германский военный контингент в Литве достиг 1700 человек, до конца 2026 года его увеличат до 2000, сообщило Минобороны Литвы.

"Литва интенсивно готовится к приему германской бригады, которая, как планируется, достигнет полной боеготовности в 2027 году... В настоящее время в Литве под знаменем германской бригады несут службу 1700 военнослужащих, и к концу года планируется увеличить их число до более чем 2000, - говорится в сообщении. - Планируется, что в общей сложности около 5000 германских солдат и гражданских лиц будут переведены в Литву на постоянную дислокацию".

"Переброска германской бригады в Литву проходит гладко в соответствии с планом действий, с соблюдением взаимных обязательств и согласованных сроков", - заявил министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас.

"Литва неоднократно получала заверения в том, что Германия останется лояльной независимо от обстоятельств или внешних переговоров. Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы своевременно и беспрепятственно принять союзных солдат и их семьи", - подчеркнул он.

45-я бригада германской армии в составе трех маневренных батальонов, а также подразделений боевой поддержки и снабжения поэтапно перебрасывается в Литву. Планируется, что полная численность бригады, 5 тысяч военнослужащих и гражданских лиц, будет достигнута в 2027 году. Развертываемая бригада будет представлять собой полностью подготовленное к боевым действиям подразделение, оснащенное всей необходимой техникой, личным составом и материальными средствами.

Местами постоянной дислокации бригады станут военные городки Руднинкай и Рукла (первый объект располагается в восточной части Литвы, близ границы с Белоруссией, второй - в центральной части республики). До окончания их строительства германские военные размещаются на военных объектах Неменчине и Рокантишкес близ Вильнюса.