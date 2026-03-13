Трамп считает, что новый лидер Ирана жив, но получил ранения

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предполагает, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи действительно жив, но получил ранения в ходе американо-израильских ударов по Тегерану.

"Я думаю, что он жив. Думаю, он пострадал, но он, скорее всего, жив в каком-то виде", - заявил Трамп в интервью Fox News Radio.

Интервью, вышедшее в эфир в пятницу, было записано еще до того, как иранские СМИ опубликовали в четверг первое обращение Хаменеи к народу. Высказывания нового лидера страны зачитали ведущие, сам он не выступал.

Западные и ближневосточные СМИ публиковали различную информацию о состоянии Хаменеи. Некоторые источники сообщают, что он незначительно пострадал при ударах 28 февраля, в которых погиб его отец и предшественник Али Хаменеи. При этом The Sun утверждает, что, по некоторым данным, он потерял обе ноги и находится в коме. При этом иранские официальные лица в последние дни заверяли, что Хаменеи жив и здоров.