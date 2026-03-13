Поиск

Лавров напомнил главе МАГАТЭ о праве всех стран ДНЯО на доступ к мирному атому

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В своей работе МАГАТЭ важно концентрироваться на задачах, которые изначально были перед ней поставлены, в том числе над реализацией доступа к мирному атому всех стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Очень важно (...) концентрироваться на реализации тех задач, которые стояли в основе договоренностей о создании агентства, включая, конечно же, доступ всех без исключения стран - участниц Договора о нераспространении к благам мирной ядерной энергетики", - сказал министр.

Гросси отметил, что в Россию его "привело много вещей". В частности, он уже успел встретиться с директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Кроме того, утром 13 марта при участии сотрудников "Росатома" он обсудил с представителями Ростехнадзора, Росгвардии и военными, а также теми, кто занимается обеспечением безопасности Запорожской АЭС, ситуацию вокруг станции.

"И конечно же, в это время - когда МАГАТЭ, я бы сказал, непосредственно вовлечено в другие вопросы международной повестки - для меня своевременно приехать суда и выслушать вас, спросить вашего совета и наставления и, возможно, поделиться с вами своими соображениями", - сказал директор МАГАТЭ.

ДНЯО МАГАТЭ Росатом Сергей Лавров МИД Запорожская АЭС Рафаэль Гросси
