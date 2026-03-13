NDTV сообщил о проходе через Ормузский пролив танкера, следующего в Индию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) прошел через Ормузский пролив, за ним скоро отправится еще один, сообщает NDTV со ссылкой на источники.

По их данным, судно, направляющееся в Индию, прошло через пролив днем без каких-либо проблем, и еще одно судно вскоре там пройдет.

Ранее посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали заявил, что Тегеран даст возможность судам, направляющимся в Индию, безопасно миновать Ормузский пролив. В качестве причины такого решения посол указал на долгую история дружеских отношений Тегерана и Дели и на взаимные интересы.

По данным NDTV, Индия закупает 50% потребляемого газа на международных рынках, из них 20% приходится на Катар.