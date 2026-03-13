Президент Ливана заявил, что Израиль не ответил на предложение о прямых переговорах

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Ливан не получил ответа от Израиля на предложение о прямых переговорах для прекращения боевых действий, заявил президент Ливана Жозеф Аун на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Бейруте. Об этом пишет Orient Le Jour.

"Я выразил готовность к переговорам с Израилем, но до настоящего времени мы не получили ответа от другой стороны", - сказал Аун.

По его словам, Ливан в этот непростой период рассчитывает на поддержку международного сообщества.

Президент Ливана 9 марта предложил начать прямые переговоры с Израилем под международным патронажем. Он также призвал к перемирию с Израилем, после которого, в соответствии с предложением, должна последовать логистическая помощь ливанской армии для разоружения движения "Хезболла".

Накануне The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль твердо настроен на продолжение боевых действий. Один из дипломатов, осведомленных об усилиях посредников, отметил, что теперь, в обстановке конфликта с Ираном, Израиль видит возможность "раз и навсегда избавиться от "Хезболлы".