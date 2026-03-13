Поиск

Президент Ливана заявил, что Израиль не ответил на предложение о прямых переговорах

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Ливан не получил ответа от Израиля на предложение о прямых переговорах для прекращения боевых действий, заявил президент Ливана Жозеф Аун на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Бейруте. Об этом пишет Orient Le Jour.

"Я выразил готовность к переговорам с Израилем, но до настоящего времени мы не получили ответа от другой стороны", - сказал Аун.

По его словам, Ливан в этот непростой период рассчитывает на поддержку международного сообщества.

Президент Ливана 9 марта предложил начать прямые переговоры с Израилем под международным патронажем. Он также призвал к перемирию с Израилем, после которого, в соответствии с предложением, должна последовать логистическая помощь ливанской армии для разоружения движения "Хезболла".

Накануне The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль твердо настроен на продолжение боевых действий. Один из дипломатов, осведомленных об усилиях посредников, отметил, что теперь, в обстановке конфликта с Ираном, Израиль видит возможность "раз и навсегда избавиться от "Хезболлы".

Хроника 28 февраля – 13 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Антониу Гутерриш Израиль Иран Хезболла Ливан Жозеф Аун
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 13 марта

JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

 JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

Куба намерена продолжать импортировать нефть и при эмбарго США

WSJ узнала о переброске на Ближний Восток сил морской пехоты США

 WSJ узнала о переброске на Ближний Восток сил морской пехоты США

Трамп "почувствует", когда конфликт с Ираном будет исчерпан

 Трамп "почувствует", когда конфликт с Ираном будет исчерпан

В Еврокомиссии не нашли повода для беспокойства из-за заполняемости газохранилищ ЕС

Brent подорожала и торгуется выше $100 за баррель

Молдавия запросила помощь ЕС из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами

 Молдавия запросила помощь ЕС из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами

Трамп заявил, что США пока не планируют брать под контроль иранский уран

FT сообщила о переговорах Франции с Ираном о пропуске судов через Ормузский пролив
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 720 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8646 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
