Армия Израиля усиливает присутствие на севере страны

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наращивает группировку на севере страны в связи с боевыми действиями против движения "Хезболла", сообщает Times of Israel.

Начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, оценив обстановку, распорядился о широком усилении войск в Северном округе в рамках повышения готовности к различным наступательным и оборонительным сценариям. Военные источники сообщили изданию, что в этот район будут направлены подразделения действующей кадровой армии, в том числе 98-я воздушно-десантная ударная дивизия с двумя бригадными боевыми группами, а также батальоны боевых инженеров.

Кроме того, пишет Times of Israel, резервисты из 252-й бронетанковой дивизии будут призваны и направлены в сектор Газа, чтобы заменить части кадровой армии, которые перебрасываются в Северный округ.

В Центральном округе ЦАХАЛ также продлит срок службы для нескольких резервных батальонов.

На прошлой неделе ЦАХАЛ продвинулся вглубь на территорию южного Ливана с декларируемой целью защиты граждан северной части Израиля от действий "Хезболлы". Ранее ЦАХАЛ распространил призыв к мирным жителям ряда районов южного Ливана покинуть свои дома, расширив географию эвакуации южных пригородов страны.