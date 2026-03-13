ЕС осудил атаку беспилотников против мирных жителей ДРК

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз осудил атаку беспилотников 11 марта в городе Гома, в Демократической Республике Конго (ДРК), в результате которой погибли мирные жители, в том числе французский сотрудник гуманитарной организации ЮНИСЕФ.

"Европейский союз ожидает проведения независимого, беспристрастного и заслуживающего доверия расследования, чтобы установить виновных в этом трагическом событии. Европейский союз призывает к деэскалации и соблюдению режима прекращения огня", - говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас и члена Еврокомиссии по антикризисному управлению Аджи Лябиб.

В заявлении подчеркивается, что "международное гуманитарное право должно соблюдаться абсолютно при любых обстоятельствах, и что гражданское население и гуманитарные организации должны быть защищены любой ценой".

В результате атаки на жилой квартал Гоме 11 марта 2026 года погибли несколько мирных жителей, в том числе гражданка Франции, сотрудница ЮНИСЕФ.

По утверждению повстанческого движения M23, удар был нанесен правительственными силами с целью обезглавить его руководство и сорвать мирный процесс. Правительство ДРК отвергает эти обвинения. Существуют также версии, что дроны могли быть запущены с территории Руанды с целью дискредитировать Конго. Киншаса прямо называет Руанду агрессором, поддерживающим M23.

По оценкам международных СМИ, ситуация на востоке ДРК сейчас представляет собой острую фазу застарелого конфликта, отмеченную срывом хрупких мирных договоренностей и новыми жертвами среди мирного населения.