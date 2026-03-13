ЕС осудил атаку беспилотников против мирных жителей ДРК

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз осудил атаку беспилотников 11 марта в городе Гома, в Демократической Республике Конго (ДРК), в результате которой погибли мирные жители, в том числе французский сотрудник гуманитарной организации ЮНИСЕФ.

"Европейский союз ожидает проведения независимого, беспристрастного и заслуживающего доверия расследования, чтобы установить виновных в этом трагическом событии. Европейский союз призывает к деэскалации и соблюдению режима прекращения огня", - говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас и члена Еврокомиссии по антикризисному управлению Аджи Лябиб.

В заявлении подчеркивается, что "международное гуманитарное право должно соблюдаться абсолютно при любых обстоятельствах, и что гражданское население и гуманитарные организации должны быть защищены любой ценой".

В результате атаки на жилой квартал Гоме 11 марта 2026 года погибли несколько мирных жителей, в том числе гражданка Франции, сотрудница ЮНИСЕФ.

По утверждению повстанческого движения M23, удар был нанесен правительственными силами с целью обезглавить его руководство и сорвать мирный процесс. Правительство ДРК отвергает эти обвинения. Существуют также версии, что дроны могли быть запущены с территории Руанды с целью дискредитировать Конго. Киншаса прямо называет Руанду агрессором, поддерживающим M23.

По оценкам международных СМИ, ситуация на востоке ДРК сейчас представляет собой острую фазу застарелого конфликта, отмеченную срывом хрупких мирных договоренностей и новыми жертвами среди мирного населения.

ДРК Европейский союз Каи Каллас ЮНИСЕФ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });