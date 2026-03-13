Лидер "Хезболлы" заявляет о готовности к длительному противостоянию с Израилем

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Наим Касем в пятницу заявил, что оно способно выдержать долгий конфликт с Израилем.

"Мы подготовились к длительной конфронтации. Враг будет удивлен на поле боя, увидит наши мечи, и его угрозы нас не испугают", - приводит издание The National слова Касема.

Он также заявил, что конфликт "Хезболлы" с Израилем затрагивает весь Ливан и призвал ливанское правительство "прекратить делать уступки Израилю".

Боевые действия между Израилем и "Хезболлой" возобновились вскоре после начала операции США и Израиля против Ирана.

В понедельник президент Ливана Жозеф Аун предложил начать прямые переговоры с Израилем под международным патронажем. Он также призвал к перемирию с Израилем, после которого, в соответствии с предложением, должна последовать логистическая помощь ливанской армии для разоружения "Хезболлы". Однако в пятницу Аун сказал, что ответа от Израиля не получил.