Лидер "Хезболлы" заявляет о готовности к длительному противостоянию с Израилем

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Наим Касем в пятницу заявил, что оно способно выдержать долгий конфликт с Израилем.

"Мы подготовились к длительной конфронтации. Враг будет удивлен на поле боя, увидит наши мечи, и его угрозы нас не испугают", - приводит издание The National слова Касема.

Он также заявил, что конфликт "Хезболлы" с Израилем затрагивает весь Ливан и призвал ливанское правительство "прекратить делать уступки Израилю".

Боевые действия между Израилем и "Хезболлой" возобновились вскоре после начала операции США и Израиля против Ирана.

В понедельник президент Ливана Жозеф Аун предложил начать прямые переговоры с Израилем под международным патронажем. Он также призвал к перемирию с Израилем, после которого, в соответствии с предложением, должна последовать логистическая помощь ливанской армии для разоружения "Хезболлы". Однако в пятницу Аун сказал, что ответа от Израиля не получил.

Хезболла США Иран Израиль
 JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

 WSJ узнала о переброске на Ближний Восток сил морской пехоты США

 Трамп "почувствует", когда конфликт с Ираном будет исчерпан

 Молдавия запросила помощь ЕС из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });