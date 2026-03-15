Удар нанесен по НПЗ возле Эрбиля на севере Ирака, предприятие приостановило работу

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Беспилотник атаковал накануне нефтеперерабатывающее предприятие в Ланазе, расположенное возле Эрбиля в Иракском Курдистане, после чего на заводе вспыхнул пожар, сообщает The Times of India.

По информации местных властей, предприятие временно прекратило работу, пока распространение огня не удастся полностью взять под контроль, и не будет проведена полная оценка ущерба.

Между тем, военный источник заявил иранскому агентству Tasnim, что атаку на этот объект совершили США и Израиль с целью обвинить в нападении Иран. Источник отметил, что Иран или союзные ему группировки сами взяли бы ответственность за атаку, если совершили бы ее.

Собеседник добавил, что также США или Израиль нанесли удар по радару в международном аэропорту Кувейта.

Ранее движение "Исламское сопротивление Ирака" брало на себя ответственность за удары по объектам НАТО в Эрбиле и по целям в Багдаде. В субботу удар ракетой был предположительно нанесен по территории посольства США в Ираке.

В пятницу Associated Press со ссылкой на двух неназванных представителей властей Иракского Курдистана передавало, что США уверяли иракские власти, будто Ирак не будет втянут в конфликт в регионе. Однако США и Иран вместе с проиранскими группировками ведут обмен ударами по целям на иракской территории.