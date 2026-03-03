Поиск

В МИД РФ заявили о расколе ЕС из-за санкционной политики

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Санкционная политика Евросоюза (ЕС) зашла в тупик, о чем говорит более сложный процесс согласования рестрикций, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на директора департамента европейских проблем министерства иностранных дел (МИД) РФ Владислава Масленникова.

"В тупике - не только антироссийская санкционная политика Евросоюза, о чем свидетельствует, действительно, все более сложный и затянутый процесс согласования внутри ЕС соответствующих решений. Во многом в тупике сам Евросоюз, оказавшийся в нем и из-за своих амбиций, и из-за конфронтационного курса в отношении нашей страны. При этом для его пересмотра в ЕС пока явно не хватает политической воли, зато превалирует политическая инерция", - приводит издание слова дипломата.

Он добавил, что в Брюсселе ищут способы обойти мнение Венгрии и Словакии, которые выступают против очередных антироссийских ограничений. Ранее стало известно, что Евросоюз не смог согласовать 20-й пакет санкций против РФ, напоминает газета.

При этом объединенная Европа не только утрачивает конкурентоспособность, но и стремительно теряет свои позиции в мире, подчеркнул Масленников в беседе с изданием. Последний фактор подтверждается неоднократными попытками ЕС конфисковать российские заблокированные активы. Подобная риторика не осталась незамеченной во многих столицах, где были сделаны соответствующие выводы относительно договороспособности и надежности ЕС, отмечается в статье.

"Впечатление такое, что никому в Брюсселе и столицах стран-членов даже не приходило в голову, что сам факт публичного обсуждения возможности конфискации наших активов уже ударил по репутации ЕС как "надежной гавани" для иностранных инвесторов", - добавил Масленников.

По его мнению, "изменить подходы нашей страны к ситуации на Украине Брюсселю не удалось и не удастся".

"То, что это в принципе задача из разряда невыполнимых, в ЕС до сих пор понимают далеко не все, продолжая упорствовать в необходимости наращивания санкционного давления на нашу страну, чтобы принудить нас к урегулированию украинского кризиса без учета ключевых элементов российской позиции по данному вопросу", - резюмировал директор департамента европейских проблем МИД РФ.

МИД РФ Евросоюз (ЕС) Брюссель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

CNN утверждает, что США в ближайшие сутки значительно усилят удары по Ирану

ВС США заявляют, что потопили все иранские боевые корабли в Оманском заливе

Госдеп призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего Востока

 Госдеп призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего Востока

Число погибших американских военных в ходе операции против Ирана возросло до шести

КСИР готов остановить движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив

 КСИР готов остановить движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив

Более 100 россиян эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Испания не разрешила США использовать свои базы для атак на Иран

 Испания не разрешила США использовать свои базы для атак на Иран

Катар и ОАЭ хотят создать коалицию, чтобы добиться от Трампа быстрого урегулирования с Ираном

Трамп заявил о возможности США вести атаки против Ирана дольше 4-5 недель

 Трамп заявил о возможности США вести атаки против Ирана дольше 4-5 недель

Израиль заявил, что в ходе операции против Ирана сбросил 2500 бомб на 600 целей

 Израиль заявил, что в ходе операции против Ирана сбросил 2500 бомб на 600 целей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 248 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8559 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });