В МИД РФ заявили о расколе ЕС из-за санкционной политики

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Санкционная политика Евросоюза (ЕС) зашла в тупик, о чем говорит более сложный процесс согласования рестрикций, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на директора департамента европейских проблем министерства иностранных дел (МИД) РФ Владислава Масленникова.

"В тупике - не только антироссийская санкционная политика Евросоюза, о чем свидетельствует, действительно, все более сложный и затянутый процесс согласования внутри ЕС соответствующих решений. Во многом в тупике сам Евросоюз, оказавшийся в нем и из-за своих амбиций, и из-за конфронтационного курса в отношении нашей страны. При этом для его пересмотра в ЕС пока явно не хватает политической воли, зато превалирует политическая инерция", - приводит издание слова дипломата.

Он добавил, что в Брюсселе ищут способы обойти мнение Венгрии и Словакии, которые выступают против очередных антироссийских ограничений. Ранее стало известно, что Евросоюз не смог согласовать 20-й пакет санкций против РФ, напоминает газета.

При этом объединенная Европа не только утрачивает конкурентоспособность, но и стремительно теряет свои позиции в мире, подчеркнул Масленников в беседе с изданием. Последний фактор подтверждается неоднократными попытками ЕС конфисковать российские заблокированные активы. Подобная риторика не осталась незамеченной во многих столицах, где были сделаны соответствующие выводы относительно договороспособности и надежности ЕС, отмечается в статье.

"Впечатление такое, что никому в Брюсселе и столицах стран-членов даже не приходило в голову, что сам факт публичного обсуждения возможности конфискации наших активов уже ударил по репутации ЕС как "надежной гавани" для иностранных инвесторов", - добавил Масленников.

По его мнению, "изменить подходы нашей страны к ситуации на Украине Брюсселю не удалось и не удастся".

"То, что это в принципе задача из разряда невыполнимых, в ЕС до сих пор понимают далеко не все, продолжая упорствовать в необходимости наращивания санкционного давления на нашу страну, чтобы принудить нас к урегулированию украинского кризиса без учета ключевых элементов российской позиции по данному вопросу", - резюмировал директор департамента европейских проблем МИД РФ.