Глава МИД Ирана заявил, что не угрожал США созданием ядерного оружия

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал ложными сообщения о том, что он угрожал созданием атомных бомб американским переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру.

"То, что говорят наши американские коллеги, (...) Я понимаю, почему они говорят такие вещи: они хотят оправдать не имеющий оправданий акт агрессии... Я никогда не говорил, что мы собираемся производить бомбы, я лишь говорил, что у нас есть 440 кг обогащенного на 60% материала, и это не секрет, это упоминается в докладах МАГАТЭ", - сказал Аракчи в интервью MS NOW.

По словам главы МИД, он заявил переговорщикам, что если обогатить уран еще больше, этого хватит на создание 10 бомб, но подчеркнул, что Иран готов отказаться от таких запасов и снизить уровень обогащения. Словами о бомбах Аракчи, по его словам, лишь хотел показать, насколько крупной была уступка, на которую был готов пойти Тегеран.

Министр подчеркнул, что стороны были очень близки к заключению соглашения и достигли "значительного прогресса", причем, по его словам, с такой формулировкой согласились обе делегации.

Ранее некоторые западные СМИ сообщали со ссылкой на американскую сторону, что в ходе переговоров 26 февраля в Женеве Аракчи на повышенных тонах угрожал американской стороне, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать 11 единиц ядерного оружия.

 ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении России

 Скончался немецкий философ и социолог Юрген Хабермас

 Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });