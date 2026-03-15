Поиск

Израиль планирует продолжать операцию против Ирана еще не меньше трех недель

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Израильские военные собираются вести операцию против Ирана еще по меньшей мере три недели, заявил телеканалу CNN пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

"У нас впереди еще тысячи целей. Мы готовы, координируясь с нашим союзником США, реализовывать планы, рассчитанные минимум до праздника Песах, на три недели, начиная с настоящего момента. У нас есть более основательные планы, еще на три недели затем", - сказал он.

По его словам, ЦАХАЛ с 28 февраля провел 400 серий ударов по тысячам целей в западной и центральной части Ирана. Дефрин подчеркнул, что не график, а выполнение поставленных задач диктует действия ЦАХАЛ. Он уточнил, что целью является "серьезное ослабление иранского режима".

Между тем, в ЦАХАЛ сообщили, что продолжили в воскресенье удары по объектам, связанным с программой ракет и беспилотников, в западном Иране.

Вместе с тем военные фиксировали в воскресенье неоднократные пуски баллистических ракет с территории Ирана по Израилю.

Армия Ирана заявила, что атаковала беспилотниками центр спутниковой связи в Израиле, а также объект спецподразделения "Лахав 433" израильской полиции.

Военная операция США и Израиля в Иране

15
Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Хроника 28 февраля – 15 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Израиль ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сторонники Орбана и его противники собираются на митинги в Будапеште

Израиль проинформировал США о серьезной нехватке ракет-перехватчиков

Хроники событий
