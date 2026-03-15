Поиск

Дональд Трамп пока не собирается заключать соглашение с Ираном

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не намерен заключать с Ираном соглашение, которое прекратит боевые действия.

"Иран хочет заключить сделку. Но я не хочу этого, потому что условия соглашения еще недостаточно хорошие", - сказал Трамп в интервью NBC News.

При этом американский лидер отказался подробно изложить, какие пункты, по его мнению, должны быть в соглашении, отметив, что Иран должен будет обязаться не разрабатывать ядерное оружие.

Власти Ирана в последние годы неоднократно заявляли, что их ядерная программа преследует исключительно мирные цели.

Хроника 28 февраля – 15 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент США заверил, что некоторые страны согласны обеспечить безопасность в Ормузском проливе

Аракчи призвал ближневосточные страны выдворить силы США со своей территории

Глава МИД Ирана предупредил об ответе Тегерана на удары США по острову Харк

Хроники событий
