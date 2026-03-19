UKMTO сообщило об атаке Ирана на торговое судно близ Катара

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Иран нанес удар по коммерческому судну, которое находилось в Персидском заливе вблизи Катара, сообщило управление морских торговых операций Великобритании UKMTO.

Судно было поражено с применением неустановленного боеприпаса, когда оно находилось всего в четырех морских милях от Рас-Лаффана - одного из крупнейших промышленных центров Катара. На борту никто не пострадал.

Незадолго до этого UKMTO сообщало об атаке на судно в четырех милях от Рас-Лаффана, но о тмечало, что на тот момент было неясно, откуда прилетел снаряд.

Ранее UKMTO сообщил о другом судне, которое аналогичным образом было поражено снарядом примерно в 11 морских милях от порта Хоур-Факкан Объединенных Арабских Эмиратов на побережье Оманского залива. Атака вызвала пожар на борту.

По данным UKMTO, с начала военной операции против Ирана зарегистрировано уже более двадцати инцидентов с участием коммерческих судов и морской инфраструктуры в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе.