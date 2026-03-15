Поиск

Премьеры стран Северной Европы и Канады высказались за укрепление безопасности в Арктике

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министры Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, Исландии и Канады на состоявшейся в воскресенье встрече в столице Норвегии Осло выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули необходимость укрепления безопасности в Арктике.

"Страны Северной Европы и Канада являются близкими союзниками. Как арктические государства, мы работаем вместе, чтобы повысить безопасность и стабильность для всех союзников в этом стратегически важном регионе", - говорится в заявлении.

Участники встречи приветствовали усиленную деятельность миссии НАТО Arctic Sentry, "которая укрепляет позицию НАТО в Арктике и Крайнем Севере в зоне ответственности главнокомандующего силами национальной обороны Европы".

"Мы также приветствуем учения COLD RESPONSE, операцию NANOOK, учения Arctic Endurance и другие подобные им, которые способствуют оперативной совместимости между нами", - отмечают главы правительств.

По их словам, страны Северной Европы и Канада будут наращивать оборонно-промышленный потенциал для увеличения объемов оборонного производства, укрепления потенциала реагирования на гибридные угрозы, создания устойчивой инфраструктуры и разработки совместимых, инновационных и технологий двойного назначения.

Премьер-министры заявили о продолжении сотрудничества в рамках военных миссий и таких мероприятий, как присутствие передовых сухопутных войск НАТО в Финляндии, странах Балтии и Польше, "где наши силы служат для укрепления восточного фланга НАТО"

Они также призвали всех членов "коалиции желающих" увеличить поддержку экономической, гражданской, военной и гуманитарной помощи Украине.

Арктика Канада Норвегия Исландия Швеция Финляндия Дания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль проинформировал США о серьезной нехватке ракет-перехватчиков

В Казахстане началось голосование на референдуме по новой Конституции

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8661 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 752 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
