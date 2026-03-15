Поиск

Иран пока не планирует извлекать из-под завалов обогащенный до 60% уран

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Обогащенный до уровня в 60% иранский уран все еще находится под завалами на территории ядерных объектов, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

В миреПрезидент США убежден, что спас Израиль от иранского ядерного удараЧитать подробнее

"Эти запасы под завалами. Наши ядерные объекты подверглись нападению (в ходе операции США в 2025 году - ИФ), так что все осталось там", - сказал он в интервью CBS.

Аракчи пояснил, что техническая возможность извлечь этот уран есть, но это следует делать под контролем МАГАТЭ.

"Если однажды мы решим, что этим нужно заняться, то будем работать под контролем МАГАТЭ", - отметил министр.

При этом, по его словам, "пока что планов заниматься такой работой у нас нет. Мы не планируем доставать уран из-под завалов".

Хроника 13 июня 2025 года – 15 марта 2026 года Израильская атака на ядерные объекты Ирана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аракчи сообщил об обсуждении с некоторыми странами прохода их судов через Ормузский пролив

Иран применил новые типы ракет в ходе ударов по Израилю

 Иран применил новые типы ракет в ходе ударов по Израилю

Орбан заявил о необходимости для Венгрии не втягиваться в международные кризисы

Швеция и Норвегия готовы сотрудничать с Францией по ядерному сдерживанию в Европе

Глава Минэнерго США заявил, что операция против Ирана завершится в течение нескольких недель

 Глава Минэнерго США заявил, что операция против Ирана завершится в течение нескольких недель

Сторонники Орбана и его противники собираются на митинги в Будапеште

 Сторонники Орбана и его противники собираются на митинги в Будапеште

FT сообщила, что боевые действия на Ближнем Востоке отвлекают США от переговоров по Украине

Референдум по новой Конституции Казахстана признан состоявшимся

Следующие выборы президента Казахстана пройдут в 2029 году

Не менее 17 судов и буровая платформа были атакованы Ираном с начала операции США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 760 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8661 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });