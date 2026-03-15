Иран пока не планирует извлекать из-под завалов обогащенный до 60% уран

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Обогащенный до уровня в 60% иранский уран все еще находится под завалами на территории ядерных объектов, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Эти запасы под завалами. Наши ядерные объекты подверглись нападению (в ходе операции США в 2025 году - ИФ), так что все осталось там", - сказал он в интервью CBS.

Аракчи пояснил, что техническая возможность извлечь этот уран есть, но это следует делать под контролем МАГАТЭ.

"Если однажды мы решим, что этим нужно заняться, то будем работать под контролем МАГАТЭ", - отметил министр.

При этом, по его словам, "пока что планов заниматься такой работой у нас нет. Мы не планируем доставать уран из-под завалов".