Трамп заявил, что даже не думает о взятии под контроль иранских запасов обогащенного урана

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что добраться до иранских запасов обогащенного урана очень сложно, поэтому он о них даже не думает.

"Я даже не думаю об этом. Я просто знаю, что они расположены под завалами глубоко под землей. И добраться до них очень сложно", - сказал Трамп телеканалу CBS News.

Накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что американский лидер и некоторые из его союзников в частном порядке пришли к выводу, что можно будет захватить уран в ходе целенаправленной операции и что такая операция существенно не продлит сроки войны.

Трамп не раз заявлял, что цель американской операции в отношении Ирана - не допустить, чтобы Тегеран получил доступ к ядерному оружию. При этом иранская сторона много лет заявляет, что не ведет разработку такого оружия.