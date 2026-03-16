Эскадрилья истребителей F-35A ВВС США прибыла в Британию, откуда отправится на Ближний Восток

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - ВВС США в воскресенье перебросили на авиабазу Лейкенхит в Великобритании эскадрилью из 10 стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II для последующей их отправки на Ближний Восток, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолеты вылетели с авиабазы Хилл в штате Юта. Для обеспечения трансатлантического перелета их сопровождали американские самолеты-заправщики.

Предполагается, что они могут быть размещены на авиабазе Овда в Израиле, где сейчас уже находится эскадрилья из 12 американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

Американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке в настоящее время насчитывает более 250 самолетов. Самым крупным ее сосредоточением является авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где размещены многочисленные эскадрильи американских боевых самолетов, в том числе F-35A, F-15E, F-16 и A-10.

Хроника 28 февраля – 16 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });