Макрон призвал президента Ирана прекратить атаки на страны Ближнего Востока

Президент Франции Эммануэль Макрон
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и призвал Тегеран прекратить удары по странам Ближнего Востока.

"Я только что поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом", - написал Макрон в соцсети X.

Он сообщил, что призвал Пезешкиана "немедленно положить конец неприемлемым атакам, которые Иран совершает против стран региона, будь то напрямую или через доверенных лиц, в том числе в Ливане и Ираке".

Французский лидер предупредил, что нынешняя "неконтролируемая эскалация" ввергает "весь регион в хаос с серьезными последствиями сегодня и на годы вперед".

"Я напомнил ему, что Франция действует в строго оборонительных рамках, направленных на защиту своих интересов, своих региональных партнеров и свободы судоходства, и что неприемлемо, чтобы наша страна становилась мишенью", - отметил Макрон.

Президент Франции также заявил иранскому коллеге, что "свобода судоходства в Ормузском проливе должна быть восстановлена как можно скорее".

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });