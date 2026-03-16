Макрон призвал президента Ирана прекратить атаки на страны Ближнего Востока

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и призвал Тегеран прекратить удары по странам Ближнего Востока.

"Я только что поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом", - написал Макрон в соцсети X.

Он сообщил, что призвал Пезешкиана "немедленно положить конец неприемлемым атакам, которые Иран совершает против стран региона, будь то напрямую или через доверенных лиц, в том числе в Ливане и Ираке".

Французский лидер предупредил, что нынешняя "неконтролируемая эскалация" ввергает "весь регион в хаос с серьезными последствиями сегодня и на годы вперед".

"Я напомнил ему, что Франция действует в строго оборонительных рамках, направленных на защиту своих интересов, своих региональных партнеров и свободы судоходства, и что неприемлемо, чтобы наша страна становилась мишенью", - отметил Макрон.

Президент Франции также заявил иранскому коллеге, что "свобода судоходства в Ормузском проливе должна быть восстановлена как можно скорее".