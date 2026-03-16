Израиль сообщил об уничтожении иранского центра по разработке противоспутникового оружия

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Израильские ВВС уничтожили иранский военный исследовательский центр в Тегеране, в котором, частности, велись разработки противоспутниковых систем, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Операция была проведена в выходные на основе данных, полученных военной разведкой.

По данным разведки, на этом объекте разрабатывались различные военные космические программы, а также "возможности нанесения ударов по спутникам, что представляло угрозы для спутников Израиля и космических средств других стран мира".

Кроме того, израильские ВВС уничтожили в Тегеране Институт космических исследований Ирана.