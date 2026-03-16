Пакистанский танкер с нефтью прошел через Ормузский пролив

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Танкер Karachi под флагом Пакистана, принадлежащий компании Pakistan National Shipping Corporation, смог пройти через Ормузский пролив и теперь следует в сторону Пакистана, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на данные ресурсов слежения за судами.

По информации агентства, танкер обогнул иранский остров Ларак и двигался вблизи береговой линии Ирана. Вечером в воскресенье Karachi прошел через пролив, а в понедельник утром был замечен у берегов Омана возле Сухара.

Танкер загружали нефтью в ОАЭ, но не заполнили полностью его объем, отмечает Bloomberg.

По данным агентства, другие суда, покидающие акваторию, тоже в целом следуют по тому же маршруту, что и Karachi, и держатся иранской стороны Ормузского пролива.

Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи сказал, что власти Ирана контактируют с некоторыми странами по вопросу безопасного использования Ормузского пролива.

В субботу президент США Дональд Трамп перечислил Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию в качестве стран, которые, как он надеется, направят корабли в пролив. Со своей стороны The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников передавало, что администрация Трампа планирует уже на этой неделе объявить, что несколько стран договорились сформировать коалицию для сопровождения прохода судов через Ормузский пролив.