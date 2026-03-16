Каллас считает, что военно-морскую миссию ЕС Aspides нужно направить в Ормузский пролив

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что военно-морская миссия Евросоюза Aspides должна быть перенаправлена из Красного моря в Ормузский пролив для оказания помощи в возобновлении поставок нефти и газа по этому маршруту.

"Если мы хотим обеспечить безопасность в этом регионе, проще всего было бы использовать уже существующую операцию и, возможно, немного ее изменить", - сказала Каллас в понедельник журналистам в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам; ее слова приводит Bloomberg.

Агентство напоминает, что операция ЕС Aspides была начата в 2024 году после нападения хуситов на суда в Красном море. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят, "возможно ли действительно изменить мандат этой миссии", сообщила Каллас.

По ее словам, помимо переноса операции Aspides, страны ЕС изучают возможность создания "коалиции желающих" для региона. "Нам также необходимо выяснить, как быстрее всего открыть Ормузский пролив", - отметила глава европейской дипломатии, говоря о повестке заседания совета.

Примерно пятая часть мировых поставок нефти проходит через этот узкий пролив. В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках войны против Ирана требует помощь других стран в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

