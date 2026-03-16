В Вашингтоне заявили о надежде на естественное восстановление судоходства в Ормузском проливе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Вашингтоне считают, что движение в Ормузском проливе восстановится естественным образом, и что этот процесс уже начался, заявил в понедельник министр финансов США Скотт Бессент.

"Мы видим все больше нефтяных танкеров, которые проходят через пролив. Иранские суда выходят оттуда, и способствовали этому мы. (...) Мы видим, что некоторые индийские суда выходят оттуда сейчас, и, как нам кажется, китайские тоже", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC.

"Мы думаем, что открытие пролива для движения произойдет естественным образом", - добавил министр.

В субботу президент США Дональд Трамп перечислил Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию в качестве стран, которые, как он надеется, направят корабли в пролив. Со своей стороны The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников передавала, что администрация Трампа планирует уже на этой неделе объявить, что несколько стран договорились сформировать коалицию для сопровождения прохода судов через Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 16 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив
 Трамп находится в постоянном контакте с кронпринцем Саудовской Аравии

 ЦАХАЛ объявил о начале точечной наземной операции на юге Ливана против "Хезболлы"

 Аэропорт Дубая постепенно возвращается к работе после инцидента с беспилотником

 Нефть Brent подорожала до 104,88 за баррель

 Axios пишет, что Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк

 "Битва за битвой" стал лучшим фильмом по версии "Оскара"
