Президент США призвал семь стран присоединиться к коалиции по охране Ормузского пролива

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп потребовал от семи стран, зависящих от ближневосточной нефти, обеспечить охрану Ормузского пролива.

Трамп заявил журналистам президентского пула, что "потребовал", чтобы около семи стран, сильно зависящих от ближневосточной нефти, присоединились к коалиции, обеспечивающей безопасность Ормузского пролива.

"Я требую, чтобы эти страны пришли и защитили свою собственную территорию, потому что это их собственная территория", - сказал американский президент.

"Было бы неплохо, если бы другие страны следили за этим (Ормузским проливом - ИФ) вместе с нами, и мы поможем. Мы будем работать с ними", - добавил он.

При этом он не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

Между тем газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на американских чиновников, что администрация Трампа планирует уже на этой неделе объявить, что несколько стран договорились сформировать коалицию для сопровождения прохода судов через Ормузский пролив.

В субботу Трамп перечислил Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию в качестве стран, которые, как он надеется, направят корабли в пролив.