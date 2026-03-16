Президент США призвал семь стран присоединиться к коалиции по охране Ормузского пролива

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп потребовал от семи стран, зависящих от ближневосточной нефти, обеспечить охрану Ормузского пролива.

В миреТрамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет США в Ормузском проливеЧитать подробнее

Трамп заявил журналистам президентского пула, что "потребовал", чтобы около семи стран, сильно зависящих от ближневосточной нефти, присоединились к коалиции, обеспечивающей безопасность Ормузского пролива.

"Я требую, чтобы эти страны пришли и защитили свою собственную территорию, потому что это их собственная территория", - сказал американский президент.

В миреТрамп призвал КНР помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского проливаЧитать подробнее

"Было бы неплохо, если бы другие страны следили за этим (Ормузским проливом - ИФ) вместе с нами, и мы поможем. Мы будем работать с ними", - добавил он.

При этом он не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

Между тем газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на американских чиновников, что администрация Трампа планирует уже на этой неделе объявить, что несколько стран договорились сформировать коалицию для сопровождения прохода судов через Ормузский пролив.

В субботу Трамп перечислил Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию в качестве стран, которые, как он надеется, направят корабли в пролив.

Хроника 28 февраля – 16 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Трамп заявил, что Иран не готов к переговорам по ядерной программе

Трамп призвал КНР помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива

Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет США в Ормузском проливе

Стармер обсудил с Трампом и Карни ситуацию в Ормузском проливе

Макрон призвал президента Ирана прекратить атаки на страны Ближнего Востока

 Макрон призвал президента Ирана прекратить атаки на страны Ближнего Востока

Эскадрилья истребителей F-35A ВВС США прибыла в Британию, откуда отправится на Ближний Восток

 Эскадрилья истребителей F-35A ВВС США прибыла в Британию, откуда отправится на Ближний Восток

Что произошло за день: воскресенье, 15 марта

Аракчи сообщил об обсуждении с некоторыми странами прохода их судов через Ормузский пролив

Иран применил новые типы ракет в ходе ударов по Израилю

 Иран применил новые типы ракет в ходе ударов по Израилю

Орбан заявил о необходимости для Венгрии не втягиваться в международные кризисы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 769 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8667 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
