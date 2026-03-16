Италия не поддерживает перенаправление миссий Aspides или Atalanta в Ормузский пролив

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Власти Италии не считают реальным вариант с перенаправлением из Красного моря в Ормузский пролив европейских кораблей, участвующих в миссии Aspides, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни. Об этом сообщают итальянские СМИ.

"Мы поддерживаем усиления миссии Aspides, равно как и миссии Atalanta. Но мне кажется, что такого рода проекты нельзя использовать в случае с Ормузским проливом", - сказал министр.

Он напомнил, что цель миссии Atalanta - борьба против сомалийских пиратов, а миссия Aspides направлена на обеспечение безопасности в Красном море. Задачи обеих операций, как отметил Таяни, не имеют никакого отношения к Ирану и Ормузскому проливу.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини подчеркнул, что Италия не участвует в боевых действиях с кем бы то ни было и потому не может направлять корабли для действий против любой из сторон иранского конфликта. "Италия ни с кем не ведет войну, а отправка кораблей в нынешней ситуации означала бы подключение к боевым действиям", - заявил он.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что военно-морская миссия Евросоюза Aspides должна быть перенаправлена из Красного моря в Ормузский пролив для оказания помощи в возобновлении поставок нефти и газа по этому маршруту.