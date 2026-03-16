Трамп заявил о согласии многих стран помочь обеспечить безопасность в Ормузском проливе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что многие страны, у которых он просил помощи в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, уже в процессе присоединения к этой инициативе.

"Многие страны заявили мне, что они уже в пути, некоторые очень положительно настроены, некоторые - не очень, некоторым из них мы помогали на протяжении многих лет, защищали их от ужасных внешних угроз, но у них все равно сейчас нет особого энтузиазма", - заявил он журналистам, отметив, что мог бы сообщить, какие страны готовы ему помочь в Ормузском проливе, но не будет делать это.

Трамп вновь заявил, что США призывают страны, экономика которых зависит от Ормузского пролива "гораздо больше, чем наша", приложить усилия для обеспечения безопасности в нем. Он отметил, что через него Япония получает 95% своей нефти, Китай - 90%, Южная Корея - 35%, а также подчеркнул, что многие европейские страны получают "немало".

Ранее страны Европы заявляли, что не намерены, несмотря на призывы Трампа, принимать участие в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

Трамп 14 марта заявил, что безопасностью в Ормузском проливе должны заняться страны, которые получают через него нефть.