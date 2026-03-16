Фицо призвал главу Евросовета не ставить интересы Киева выше интересов стран ЕС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Антониу Коштой выразил недовольство действиями Брюсселя в сфере урегулирования проблем с энергоресурсами.

"Я отметил в ходе разговора с главой Евросовета, что структуры ЕС не могут отдавать приоритет интересам страны, которая не является членом ЕС, Украине, а не интересам тех стран, которые являются членами ЕС", - написал Фицо в соцсети Х в понедельник, говоря о ситуации с поставками в Европу энергоносителей.

"Я также выразил недовольство тем, что Еврокомиссия пока что не представила никаких конкретных предложений по снижению цен на электричество, несмотря на неоднократные запросы со стороны премьеров и глав государств стран ЕС", - подчеркнул словацкий премьер.

Венгрия и Словакия с 27 января не получают российскую нефть по "Дружбе" из-за блокировки со стороны Украины.