Швеция временно перенесла посольство из Ирана в Азербайджан

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Швеция переводит сотрудников своего посольства в Иране из Тегерана в Баку, сообщила в в соцсетях глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард.

Это решение она объяснила ухудшением ситуации с безопасностью в Иране.

"Перемещение временное, посольство продолжает работать в Баку, - отмечает Стенергард. - Ситуация с безопасностью в Тегеране остаётся очень неопределённой. Министерство иностранных дел с 2022 года объявило предупреждение против всех поездок в Иран и призывает шведов покинуть страну".