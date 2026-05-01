Трамп пообещал пошлины в 25% на автомобили и грузовики из ЕС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Размер американских пошлин на легковые машины и грузовики из Евросоюза составит на следующей неделе 25%, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"На следующей неделе я увеличу размер пошлин на машины и грузовики из Евросоюза. Пошлины поднимутся до 25%", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он мотивировал это решение тем, что, по его мнению, ЕС не соблюдает условия заключенной ранее торговой сделки с США.

Президент США напомнил, что если европейские компании будут производить машины и грузовики на американских заводах, то пошлины взиматься не будут.