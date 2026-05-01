Трамп проинформировал Конгресс, что считает операцию в Иране завершенной

Он отметил, что Иран все еще представляет угрозу

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в последний день отведенного на это дедлайна сообщил в письме Конгрессу о завершении боевых действий против Ирана, сообщает в пятницу Associated Press.

"Начатые 28 февраля 2026 года военные действия завершены", - написал Трамп в письме к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю Сената Чаку Грассли.

При этом, по словам Трампа, несмотря на успех американской военной операции, Иран все еще представляет серьезную угрозу для США.

Согласно закону о военных полномочиях 1973 года, президент должен прекратить военные операции по истечении 60 дней, если Конгресс не проголосует за объявление войны или не примет закон, разрешающий применение силы. Закон допускает однократное продление на 30 дней, но только в том случае, если президент письменно подтвердит Конгрессу, что для обеспечения безопасного вывода американских войск необходимо дополнительное время. Конгресс до сих пор не одобрил применение военной силы в отношении Ирана, и Белый дом публично не давал понять, что планирует получать такое разрешение.

При этом на практике далеко не все президенты США выражали готовность соблюдать это правило, отмечают американские СМИ.

США начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Таким образом, срок в 60 дней истекал 29 апреля. Однако, как уточнял журнал Time, у Трампа было время до 1 мая, чтобы получить одобрение Конгресса на продолжение операции в Иране, поскольку он официально уведомил законодателей о нанесении ударов 2 марта.