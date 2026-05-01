СМИ сообщили о передаче Ираном посредникам в Пакистане предложения для переговоров с США

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Иранские власти передали Пакистану, выступающему посредником в контактах Тегерана и Вашингтона, новое предложение с целью заключить соглашение с США, передает в пятницу Al Jazeera со ссылкой на источник.

"Иранский дипломатический источник сказал Al Jazeera, что правительство представило в четверг посредникам в Пакистане новое предложение", - информирует телеканал.

О содержании инициативы Al Jazeera не сообщает.

Вместе с тем, региональный источник подтвердил порталу Axios, что Иран передал свой ответ на недавние поправки США к плану по завершению конфликта двух стран.

Портал напоминает, что на прошлых выходных Иран направил предложение, предусматривающее открытие Ормузского пролива, но оставляющее вопрос о ядерной программе Тегерана для последующих переговоров. В свою очередь, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, по словам источников, в минувший понедельник передал лист уточнений, которые бы вернули назад ядерную проблематику в проект соглашения.

Один из источников разъяснил, что согласно американским дополнениям, Ирану нельзя предпринимать попытки извлечь обогащенный уран с разбомбленных ядерных объектов или возобновлять на них активность, пока идут переговоры.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил, что поездки на очные переговоры с Ираном отнимают много времени и средств, поэтому он предпочел бы телефонные контакты. Позднее он отмечал, что никто кроме него самого и еще нескольких людей, не осведомлен о реальном статусе переговоров с Ираном.

В пятницу глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи сказал, что иранские власти всегда готовы к диалогу, однако вести их имеет смысл лишь с рациональных позиций.

СМИ сообщили о передаче Ираном посредникам в Пакистане предложения для переговоров с США

