КСИР заявил, что установит новые правила для судоходства в Ормузском проливе

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что будет применять "новые правила", разработанные в отношении вод у побережья Ирана в Аравийском море и Ормузском проливе, передает агентство Tasnim.

Командование КСИР подчеркнуло, что намерено сделать воды Ормузского пролива безопасными для судоходства.

В заявлении указывается, что военно-морские силы КСИР будут осуществлять контроль над почти 2 тыс. км береговой линии Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе, превратив эти воды в "источник гордости и могущества для дорогого народа Ирана, а также источник безопасности и процветания для региона".