КСИР заявил, что установит новые правила для судоходства в Ормузском проливе

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что будет применять "новые правила", разработанные в отношении вод у побережья Ирана в Аравийском море и Ормузском проливе, передает агентство Tasnim.

Командование КСИР подчеркнуло, что намерено сделать воды Ормузского пролива безопасными для судоходства.

В заявлении указывается, что военно-морские силы КСИР будут осуществлять контроль над почти 2 тыс. км береговой линии Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе, превратив эти воды в "источник гордости и могущества для дорогого народа Ирана, а также источник безопасности и процветания для региона".

Трамп проинформировал Конгресс, что считает операцию в Иране завершенной

 Трамп проинформировал Конгресс, что считает операцию в Иране завершенной

Трамп заявил, что недоволен новым иранским предложением о сделке

Трамп пообещал пошлины в 25% на автомобили и грузовики из ЕС

В Израиле считают, что цели операции против Ирана нельзя считать достигнутыми без вывоза урана

СМИ сообщили о передаче Ираном посредникам в Пакистане предложения для переговоров с США

 СМИ сообщили о передаче Ираном посредникам в Пакистане предложения для переговоров с США

CNN узнал, что удары Ирана повредили 16 военных объектов США на Ближнем Востоке

Парламент Азербайджана приостанавливает сотрудничество с Европарламентом

Аракчи отметил, что США потратили на военную операцию против Ирана $100 млрд

 Аракчи отметил, что США потратили на военную операцию против Ирана $100 млрд

Вступило в силу торговое соглашение между ЕС и Mercosur
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1995 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9202 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов