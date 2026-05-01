CNN узнал, что удары Ирана повредили 16 военных объектов США на Ближнем Востоке

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Иранские удары нанесли урон минимум 16 американским военным объектам на Ближнем Востоке, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на проведенное им самим расследование.

"Можно заявить, что иранские удары повредили минимум 16 военных объектов США в восьми странах. Согласно анализу CNN и по данным источников, это основная часть военных позиций США в регионе, и некоторые из них теперь фактически непригодны к использованию", - информирует телеканал.

"Американский источник, знакомый с ситуацией, заявил, что никогда не видел ничего подобного на американских базах. Это были быстрые целенаправленные удары с использованием современных технологий", - передает CNN.

В частности, по информации телеканала, на базе "Кэмп-Арифджан" в Кувейте уничтоженными оказались пять из шести защитных куполов, за которыми находились спутниковые антенны связи. Ударам подверглись и радары на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии и на авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

Еще один источник в Конгрессе США отметил, что урон радарам является наиболее ощутимым, поскольку они являются самым дорогим и ограниченным американским военным активом в регионе.

В ходе слушаний в среду в комитете Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам, представители Пентагона оценили стоимость операции "Эпическая ярость" примерно в $25 млрд. Однако данным источников CBS News, на данный момент цена военной операции приближается к $50 млрд: эта сумма включает не только стоимость израсходованных боеприпасов, но и учитывает убытки от поврежденной или уничтоженной военной техники и различных объектов США.

В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи утверждал, что стоимость военной кампании США против Ирана составила $100 млрд - в четыре раза выше, чем сообщали чиновники Пентагона.