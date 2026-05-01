В Израиле считают, что цели операции против Ирана нельзя считать достигнутыми без вывоза урана

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Военная операция против Ирана станет неудачей, если из этой страны не удастся вывезти свыше 400 кг обогащенного до 60% урана, сообщает в пятницу The Times of Israel со ссылкой на израильский военный источник.

"Если не удастся добиться выполнения задач в ядерной сфере, тогда все, что мы делали в Иране, это один большой провал", - сказал собеседник издания.

По его словам, если вывезти ядерные материалы из Ирана удастся благодаря усилиям дипломатии, то Израиль смог "выполнить свою работу". В противном случае, Израилю придется пойти на новую военную операцию, добавил источник.

The Times of Israel напоминает, что по оценкам израильских властей, Ирану имеющегося у него объема обогащенного урана может хватить на создание 11 ядерных бомб.

На прошлых выходных Иран направил предложение, предусматривающее открытие Ормузского пролива, но оставляющее вопрос о ядерной программе Тегерана для последующих переговоров. В свою очередь, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, по словам источников портала Axios, в минувший понедельник передал список уточнений, которые бы вернули ядерную проблематику в проект соглашения.

Один из источников разъяснил, что, согласно американским дополнениям, Ирану нельзя предпринимать попытки извлечь обогащенный уран с разбомбленных ядерных объектов или возобновлять на них активность, пока идут переговоры.

В пятницу стало известно, что Иран передал через пакистанских посредников новое предложение по возможному мирному соглашению с США.