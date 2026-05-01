Аракчи отметил, что США потратили на военную операцию против Ирана $100 млрд

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Стоимость военной кампании США против Ирана составила $100 млрд - в четыре раза выше, чем сообщали чиновники Пентагона, заявил в пятницу глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Пентагон лжет. Авантюра премьера Израиля Биньямина Нетаньяху обошлась пока что Америке в $100 млрд прямых затрат - в четыре раза выше, чем объявляли", - написал он в соцсети X.

"Косвенные издержки для налогоплательщиков - намного выше. Месячный счет для каждого американского домохозяйства - $500, и он быстро растет", - добавил министр.

В ходе слушаний в среду в комитете Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам, представители Пентагона оценили стоимость операции "Эпическая ярость" примерно в $25 млрд. Однако источники CBS News отметили, что в эти цифры включены исключительно расходы на боеприпасы.

По данным источников CNN и CBS News, на данный момент цена военной операции приближается к $50 млрд: эта сумма включает не только стоимость израсходованных боеприпасов, но и учитывает убытки от поврежденной или уничтоженной военной техники и различных объектов.