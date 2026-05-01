Трамп заявил, что недоволен новым иранским предложением о сделке

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его не устраивает новая версия предложения Ирана по решению конфликта.

"Они хотят заключить соглашение. Но я недоволен (предложением - ИФ)", - прокомментировал Трамп переданное ранее предложение Ирана.

Он отметил, что Пакистан, выполняющий функции посредника, продолжает контактировать с США по иранскому вопросу в телефонном формате.

Трамп также вновь выразил мнение, что существуют разногласия среди иранского руководства. Это, по его мнению, мешает переговорам.

Ранее в пятницу сообщалось, что Иран направил пакистанским посредникам новое предложение для переговоров с США.