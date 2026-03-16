Трамп отрицает намеренные удары по иранской инфраструктуре

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - США стараются не наносить удары по иранской инфраструктуре, в частности в Тегеране, хотя могли бы уничтожить электростанции страны в течение часа, заявил PBS президент США Дональд Трамп.

"Я не стал трогать большинство инфраструктуры в Тегеране, потому что если сделать это, то уйдут годы на то, чтобы отстроить ее заново", - заявил он, отметив, что США могли бы вывести из строя электростанции страны в течение часа.

Президент подчеркнул, что недавние американские удары по иранскому острову Харк не затронули нефтяную инфраструктуру.

Ранее власти Ирана заявляли, что американские и израильские удары попадают по гражданским объектам, в том числе по жилым зданиям, школам и больницам. Также в Тегеране предупреждали, что нанесут удары по электрической инфраструктуре во всем регионе, если целью США и Израиля станет электрическая сеть страны.

На выходных американские военные нанесли массированный удар по военным объектам на иранском острове Харк. Отмечалось, что нефтяная инфраструктура не была целью ударов.

Хроника 28 февраля – 16 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Президент США сомневается в готовности Ирана к сделке

Трамп назвал Иран бумажным тигром

Герасимов заявил о продвижении российских войск в направлении Славянска

ЕС ввел дополнительные санкции против Ирана

Непогода в США вызвала отмены авиарейсов и масштабные отключения электричества

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Белом доме не исключили переноса визита Трампа в Китай

Сийярто заявил об отказе Киева от встречи по "Дружбе"

В Тегеране заявили о нежелании перемирия с США и Израилем
