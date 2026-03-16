Трамп отрицает намеренные удары по иранской инфраструктуре

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - США стараются не наносить удары по иранской инфраструктуре, в частности в Тегеране, хотя могли бы уничтожить электростанции страны в течение часа, заявил PBS президент США Дональд Трамп.

"Я не стал трогать большинство инфраструктуры в Тегеране, потому что если сделать это, то уйдут годы на то, чтобы отстроить ее заново", - заявил он, отметив, что США могли бы вывести из строя электростанции страны в течение часа.

Президент подчеркнул, что недавние американские удары по иранскому острову Харк не затронули нефтяную инфраструктуру.

Ранее власти Ирана заявляли, что американские и израильские удары попадают по гражданским объектам, в том числе по жилым зданиям, школам и больницам. Также в Тегеране предупреждали, что нанесут удары по электрической инфраструктуре во всем регионе, если целью США и Израиля станет электрическая сеть страны.

На выходных американские военные нанесли массированный удар по военным объектам на иранском острове Харк.