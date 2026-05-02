США предупредили страны Европы о задержках с поставками вооружений

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Администрация США сообщила ряду европейских стран, что Вашингтону придется сильно сдвинуть сроки поставки им оружия, сообщает Financial Times (FT).

"Вашингтон известил европейских союзников, включая Британию, Польшу, Литву и Эстонию, что им следует ожидать длительных задержек при поставках вооружений США, потому что Вашингтон пытается восполнить запасы, истощенные войной против Ирана. Девять источников, знакомых с темой, заявили, что Пентагон довел до сведения стран информацию о более длительных сроках передачи нескольких ракетных систем", - передает FT.

Еще два собеседника издания добавили, что США вынуждены переносить сроки отправки вооружений и в страны Азии.

В частности, проблемы в графике затронули боеприпасы от мобильных реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Однако источники заверили, что перенос поставок не стоит считать попыткой США наказать Европу за разногласия сторон; речь идет о беспокойстве Вашингтона за собственные арсеналы.

В Пентагоне отказались комментировать детали изменения планов.

NASAMS, в частности, используют Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Литва, Индонезия, Австралия, Венгрия, Украина, Дания, Катар и Оман; HIMARS - Украина, Польша, Эстония, Австралия и ОАЭ.

В апреле глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Сэмюэл Папаро отмечал, что крупным оружейным компаниям может потребоваться до двух лет с целью нарастить производство до объемов, нужных США для достаточного пополнения своих военных запасов.

Ранее неоднократно сообщалось, что США за счет поставок Украины и военной операции против Ирана серьезно истощили резервы боеприпасов.