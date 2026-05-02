Пентагон сообщил решении вывести в течение года 5 тыс. военнослужащих из Германии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты выведут в течение следующих 6-12 месяцев 5 тыс. американских военнослужащих из Германии, сообщил Пентагон.

"Это решение принято после тщательного анализа дислокации сил министерства обороны в Европе и с учетом потребностей театра военных действий и условий на местах", - сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что "США изучают вопрос о возможном сокращении воинского контингента в Германии". "Решение будет принято в скором времени", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Контингент США в Германии - самый крупный в Европе. Согласно данным госдепа, по состоянию на декабрь 2025 года, в Германии дислоцировалось 36 тыс. 436 военнослужащих на действительной военной службе. По данным СМИ, вместе с гражданскими служащими численность доходит до 50 тыс. человек.

Авиабаза Рамштайн в Рейнланд-Пфальце - крупнейшая по численности личного состава американская база за пределами США, основной логистический узел.

Кроме того, в Ландштуле США имеют крупнейший за пределами страны военный госпиталь, где проходят лечение пострадавшие во время операций за рубежом военнослужащие.

Главный штаб Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) расположен в Штутгарте, там же базируется Африканское командование ВС США (AFRICOM). В Графенвере находится крупнейший учебный военный центр.

Объединенное командование морской пехоты США, отвечающее за Европу и Африку (MARFOREUR/AF) базируется в Беблингене. Штаб сухопутных войск США в Европе и Африке (USAREUR-AF) - в Висбадене.

